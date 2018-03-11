Путин объяснил свое отношение к немцам

Президент России Владимир Путин заявил, что не сторонник того, чтобы заставлять все поколения немцев извиняться за фашистское прошлое Германии.

«Я не сторонник того, чтобы заставлять все поколения немцев посыпать голову пеплом и бить себя веригами за то ужасное прошлое, которое пережила их страна, вся Европа и весь мир, за прошлое, связанное с нацизмом, фашизмом, в данном случае с немецким фашизмом», — сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова, выложенном в «Одноклассниках».

Реклама

Он добавил, что, по его мнению, в русском народе нет ненависти к Германии.

Ранее Путин рассказал историю о крысе в подъезде.