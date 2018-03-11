Путин пояснил, как ему сломали нос

Президент России Владимир Путин рассказал, как ему сломали нос. Президент пояснил, что первым видом спорта, который он выбрал, был бокс.

«Там мне сломали нос, и пока он заживал, я переориентировался на борьбу», — сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова, выложенном в «Одноклассниках».

Реклама

По словам Путина, его родители не одобряли занятия спортом и надеялись, что их сын выберет музыку, и даже подарили ему баян.

«Я ни разу от отца не слышал, чтобы он при мне выругался матом. Никогда», — добавил Путин.

Кроме того, он рассказал, что его не хотели принимать в пионеры, так как он хулиганил.

Также Путин рассказал о своих дающих силу «таблетках».