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Импорт легковых машин в Россию упал на треть

«Автостат»: импорт новых легковых автомобилей снизился на 34%

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AP Photo/David Zalubowski

В апреле 2024 года в Россию было ввезено 57,8 тыс. автомобилей, что на 34% меньше, чем в марте. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Этот показатель стал минимальным за последние десять месяцев.

Автомобилей с пробегом (старше трех лет) в апреле ввезли в Россию на 22% меньше, чем в марте (31,6 тыс. ед.). Также апрельский объем оказался на 9% ниже уровня годичной давности.

Всего по итогам четырех месяцев текущего года в Россию было ввезено 270,3 тыс. новых легковых автомобилей (в 2,2 раза больше по сравнению с январем — апрелем прошлого года) и 114,9 тыс. подержанных (–18,6%).

По словам директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, падение импорта связано с изменением правил ввоза машин, вступившим в силу 1 апреля 2024 года.

До этого стало известно, что в России третий месяц подряд падает стоимость подержанных автомобилей — она опустилась до 2,07 млн рублей (-2%), в то время как ценник на новые машины в апреле поднялся до 3,63 млн рублей (+2,5%). Среди новых автомобилей в апреле сильнее всего ценник упал на Chery Arrizo 8 (-9,1%). Теперь его можно приобрести за 3,1 млн рублей.

Среди подержанных авто сильнее всего подешевел Range Rover Velar (-4%), сейчас его продают за 5,1 млн рублей.

Ранее автоэксперт оценил, чем вызван рост продаж легковых автомобилей в России.

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