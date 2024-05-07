Мадуро заявил о переходе России на новый уровень при Путине

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Владимир Путин перевел РФ на уровень сверхдержавы, и назвал его одним из величайших лидеров мира. Его слова приводит РИА Новости.

«После распада, дезинтеграции и большого конфликта при развале Советского Союза в 1991 году он в рекордно короткие сроки перепозиционировал, воссоединил Российскую Федерацию и вывел ее на высшие уровни экономического, социального, технологического и военного развития», — заявил он.

Венесуэльский лидер выразил надежду на то, что после инаугурации Путина РФ и Венесуэла продолжат совместное движение «к многополярному миру, который является нашей судьбой».

До этого верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выступил против участия представителей Евросоюза в инаугурации Путина.

Инаугурация Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Ранее стало известно, что Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию Путина.