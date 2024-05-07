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Российская артиллерия разогнала по лесу солдат ВСУ

Артиллерия РФ разогнала по лесу боевиков ВСУ, уцелевших после удара гаубицы Д-30

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Thomas Peter/Reuters

Артиллеристы группировки прикрытия границы России разогнали по лесу в Харьковской области солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые выжили после первого выстрела гаубицы Д-30. Об этом РИА Новости сообщил командир артиллерийского подразделения с позывным Махачкала.

По его словам, первый выстрел упал в пяти метрах. Он пояснил, что для артиллерии этот показатель считается отличным. Военный отметил, что уцелевшие военные выбежали из укрытия и убежали в лес, поэтому по ним открыли огонь из нескольких Д-30 с разных позиций.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские войска проводят перегруппировку подразделений на Сватовско-Кременском участке. На данном участке идет активизация противника, отметил он.

Накануне Марочко заявлял, что российские войска на рубежах в ЛНР в апреле отбили более 120 украинских атак. По его данным, ВСУ потеряли около 17 185 солдат и наемников, 29 танков, 72 боевые бронированные машины и 419 других машин.

Ранее стало известно, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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