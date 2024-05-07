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Обнаженная женщина разбила окно и вломилась в дом к соседу

Fox News: в США обнаженная женщина вломилась в дом к соседу через окно

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Columbia County Jail

Во Флориде мать бросила дома двоих детей и вломилась в дом к соседу, разбив окно. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в городе Лейк-Сити. В полицию поступил звонок от местного жителя, который заявил о попытке ограбления. Стражи порядка, прибывшие на вызов, обнаружили в доме мужчины голую женщину с ранами на руках.

Личность дебоширки быстро установили, ею оказалась 24-летняя Хейли Блант. По словам жителя дома, женщина сначала звонила ему в дверь, а затем разбила окно и ворвалась в дом. Вскоре выяснилось, что американка бросила у себя в доме двух малолетних детей, которых впоследствии передали родственникам.

Задержанной предъявлены обвинения в попытке ограбления и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

До этого сообщалось, что в Карелии пьяный мужчина вломился в квартиру к женщине и лег спать. Жительница Сортавалы ждала возвращения кота с прогулки, женщина не стала запирать входную дверь, надеясь на возвращение животного. Однако ночью вместо кота в дом к ней вломился неизвестный пьяный мужчина. Он зашел в помещение, выгнал хозяйку на улицу, заперся изнутри и лег спать. Россиянка вызвала полицию, правоохранители вскрыли дверь, разбудили и задержали дебошира.

Ранее мужчина и женщина вломились в квартиру через окно и унесли с собой одежду хозяйки.

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