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Маск раскрыл «рецепт катастрофы» Соединенных Штатов

Маск: нелегальная миграция станет рецептом катастрофы для США

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Нелегалы представляют собой серьезнейшую проблему для США, нелегальная миграция может стать «рецептом» катастрофы страны в случае отсутствия каких-либо действий американского правительства на южной границе. Об этом в рамках конференции в институте Майкла Милкена заявил американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск.

«Миграция огромного числа непроверенных людей – это рецепт катастрофы», — подчеркнул Маск на мероприятии.

По словам миллиардера, необходимо усиления охраны южной границы, поскольку проход через рубеж оказался несложным для мигрантов. При этом Маск обратил внимание слушателей, что он не выступает против легальной миграции в США.

До этого Маск заявил, что США уделяют гораздо больше внимания проблемам, связанным с украинским конфликтом, нежели вопросам по южной границе США, которая столкнулась с наплывом мигрантов.

Ранее Маск резко высказался об идее вступления Украины в НАТО.

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