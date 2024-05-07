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Пентагон не комментирует риск получения РФ технологий при захвате техники на Украине

В Пентагоне заявили, что учитывают риски при возможном захвате техники Россией

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DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Минобороны США принимает во внимание то, что американские технологии могут попасть к тем, кто захватит переданную ими технику. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«У меня нет никаких комментариев на этот счет. Конечно, это то, что мы всегда принимаем во внимание при передаче вооружений иностранным партнерам. Но у меня нет никаких данных или конкретики», — сказал он Райдер, отвечая на вопрос, нет ли у Пентагона опасений, что российская сторона могла получить американские технологии при захвате поставленной Украине технике.

Пресс-секретарь добавил, что у него нет никаких данных, которые можно было бы сообщить.

1 мая в Москве открылась выставка трофейной техники. Там выставлены захваченные в ходе военной операции танки Leopard 2 и Abrams, бронемашина Mastiff и шведская БМП CV90, украинские танки Т-72 и Т-64, а также другая техника.

Ранее эксперт раскрыл последствия захвата российской армией западного оружия.

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