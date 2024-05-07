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Стало известно о расколе в ЕС из-за инаугурации Путина

Spiegel: в ЕС произошел раскол среди стран-членов из-за инаугурации Путина

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В ЕС произошел раскол среди членов политического блока по вопросу присутствия представителей европейских стран на инаугурации президента России Владимира Путина, некоторые страны намерены отправить своих представителей на церемонию, в то время как другие выступают категорически против такого шага. Об этом пишет немецкая газета Spiegel.

«Сейчас внутри ЕС возникают существенные разногласия по поводу того, как правильно обращаться с приглашениями на церемонию, посвященную началу пятого срока полномочий президента России», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что такие страны как Франция, Венгрия и Словакия, намерены отправить своих представителей на церемонию инаугурации президента России, «чтобы сохранить каналы связи открытыми». Однако Германия и, как пишет Spiegel, «многие другие государства ЕС» считают участие нецелесообразным на фоне сложных отношений с Москвой.

До этого сообщалось, что Великобритания не отправит своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина.

В госдепе США также заявили, что официальные представители Соединенных Штатов не заявлены на торжественной церемонии инаугурации Путина.

Инаугурация Путина состоится 7 мая. Торжественные мероприятия в честь Дня Победы, в том числе парад на Красной площади, пройдут в день праздника — 9 мая.

Ранее Путин поблагодарил за работу правительство РФ.

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