Губернатор Воронежской области выразил недовольство поведением «Зенита»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своих социальных сетях поделился эмоциями от матча местного «Факела» против «Зенита».

«Ничьи бывают разные. Эта сродни победе! В упорной концовке нашей команде удалось сравнять счет. До этого создали множество моментов, бились, не жалея себя и соперника, все замены были сделаны для усиления атаки. Наверняка у болельщиков гостей может быть другое мнение, но не припомню много матчей, в которых бы действующий чемпион страны так тянул время», — написал Гусев.

6 мая «Факел» на своем поле добился ничьи в матче против «Зенита». Встреча завершилась со счетом 1:1. Дуглас Сантос открыл счет в первом тайме, а на 111-й минуте Евгений Марков сравнял с пенальти.

После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» с 28-ю очками располагается в зоне стыковых матчей. В лидеры снова вышел «Зенит» (51 очко). «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату» со счетом 0:1 и потерял шансы возглавить таблицу. У «быков» одинаковое количество набранных очков с «Динамо» — по 50. Они делят между собой вторую строчку таблицы.

Ранее Карпин описал сложное положение «Ростова» из-за отсутствия аэропорта.