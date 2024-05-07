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В Тверской области пятилетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой

В Тверской области ребенок выжил после падения с третьего этажа

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В Тверской области следователи устанавливают обстоятельства травмирования пятилетнего мальчика, ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в поселке Красномайский, пятилетний мальчик облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна третьего этажа. Ребенок выжил, он получил многочисленные травмы.

Пострадавшего бригадой санавиации доставили в детскую больницу Твери, врачи борются за его жизнь. По факту травмирования малолетнего проводит проверку региональный СК.

До этого сообщалось, что ребенка нашли под окнами многоэтажки в Екатеринбурге, он выпал из окна на восьмом этаже. Пострадавший получил травмы, характерные для падения с высоты, ребенок госпитализирован, подробности о его состоянии неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Омске шестилетняя девочка выжила после падения с 13-го этажа.

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