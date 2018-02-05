Правительство Дагестана отправили в отставку
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев официально отправил правительство республики в отставку, передает РИА «Новости».
«Объявить об отставке правительства Республики Дагестан. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства республики на Карибова Анатолия Шамсутдиновича. Поручить правительству республики продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства», — говорится в тексте указа Васильева.
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Указ вступает в силу со дня подписания — 5 февраля.
Ранее появилось видео задержания членов правительства Дагестана.