Тиллерсон: друзья Мадуро могут укрыть его на Кубе в напряженной ситуации

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал о том, что ждет Венесуэлу в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, США не являются сторонниками смены режима, но ожидают ее в Венесуэле и хотели бы, чтобы перемены прошли мирно. Он также отметил, что легче всего было бы, если президент Венесуэлы Николас Мадуро решил уйти.

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Кроме того, Тиллерсон заметил, что, если ситуация в стране станет для Мадуро слишком напряженной, у него есть друзья на Кубе, которые могут его укрыть.

Ранее сообщалось, что около 550 тысяч граждан Венесуэлы укрылись в соседней Колумбии от проблем на родине.