Президент Уганды признался в любви к Трампу

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени заявил, что «любит» президента США Дональда Трампа, даже не смотря на его слова о «вонючих дырах». Об этом сообщает Independent.

В январе вокруг Трампа вновь разгорелся скандал, поскольку ему приписали жесткий комментарий в адрес африканских стран. По данным СМИ, он назвал их «вонючими дырами».

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«Я люблю Трампа, потому что он говорит с африканцами прямо. Я не знаю, может, его слова исказили, но он говорит с африканцами прямо», — сказал Мусевени.

Ранее Трамп опроверг оскорбления в адрес Гаити и африканских стран.