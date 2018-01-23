Путин назначил Михаила Ульянова постпредом при международных организациях в Вене
Президент России Владимир Путин назначил директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Михаила Ульянова постпредом России при международных организациях в Вене. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Ульянова Михаила Ивановича постоянным представителем России при международных организациях в Вене, Австрийская республика», — говорится в указе.
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Накануне Владимир Путин назначил Александра Грушко заместителем министра иностранных дел.
Другим указом Грушко был освобожден от обязанностей постпреда России при НАТО.