Путин назначил Михаила Ульянова постпредом при международных организациях в Вене

Президент России Владимир Путин назначил директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Михаила Ульянова постпредом России при международных организациях в Вене. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Ульянова Михаила Ивановича постоянным представителем России при международных организациях в Вене, Австрийская республика», — говорится в указе.

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Накануне Владимир Путин назначил Александра Грушко заместителем министра иностранных дел.

Другим указом Грушко был освобожден от обязанностей постпреда России при НАТО.