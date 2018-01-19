Пентагон включил Россию в число конкурентов США
Пентагон в новой стратегии национальной безопасности включил Россию и Китай в число конкурентов США.
«Долгосрочная стратегическая конкуренция с Китаем и Россией является приоритетом для министерства, а также требует увеличения и поддержания инвестиций, что обуславливается масштабами угрозы, которую они несут для безопасности и процветания США», — говорится в документе.
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Также Пентагон намерен и дальше противостоять «режимам-изгоям», к которым отнес КНДР и Иран.
Как сообщалось ранее, Пентагон обвинил Россию в подрыве международного порядка.