США уполовинят денежную помощь Палестине

США передаст Палестине через ООН $60 млн в виде помощи, но удержит еще $65 млн «для рассмотрения в будущем». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Таким образом Вашингтон, вероятно, осуществляет угрозу президента США Дональда Трампа, который в своем твите 2 января ставил под сомнение целесообразность выделения денег палестинцам, не идущим на компромисс в вопросе переноса столицы Израиля.

Реклама

Тем не менее, чиновник, говоривший на условиях анонимности, рассказал, что причина другая. По его словам, подход к Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, которое получит деньги, должен быть пересмотрен в отношении организации деятельности и финансирования.

Трамп неоднократно заявлял, что США десятилетиями являлись единственным крупным спонсором этой организации и призывал другие страны также вносить свой вклад, таким образом, поддерживая безопасность и стабильность в регионе.