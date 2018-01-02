В ООН изучают возможность контактов с властями или оппозицией Ирана для урегулирования ситуации в стране, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, сообщает РИА «Новости».

«Мы изучаем ситуацию и пытаемся понять, какие контакты могут быть наиболее полезными», — сказал Хак на брифинге.

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В настоящее время, по его словам, таких контактов не было.

Он выразил надежду, что удастся избежать дальнейшего насилия.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Ранее сообщалось, что жертвами беспорядков стали не менее 20 человек.