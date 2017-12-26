В Кремле сочли необходимым проверить призывы Навального к бойкоту выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призывы оппозиционера Алексея Навального к бойкоту выборов президента России в 2018 году следует изучить на предмет соответствия законодательству, передает «Интерфакс».

«Призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству», — сказал Песков.

Ранее ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты.