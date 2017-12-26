Пушков высмеял оговорку Порошенко о «подлости украинского режима»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал оговорку президента Украины Петра Порошенко, который заявил о «подлости украинского режима».

«Порошенко: «Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы». Оговорка, конечно, и все же...В России так не ошибаются», — написал Пушков в своем твиттере.

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Накануне Петр Порошенко во время своего выступления оговорился и заявил, что никто лучше не знает «подлость украинского режима», чем украинцы.

Оговорку украинский лидер сделал, когда рассказывал дипломатам о «российской агрессии». При этом он не исправил свою ошибку.