Климкин предложил обязать россиян получать биометрическую визу

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что на границе Украины и России необходимо ввести биометрический контроль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на «Радио Свобода».

По его словам, у Киева «есть план введения визового режима».

Климкин заявил, что он «всегда считал, что обычные визы, если их просто в паспорт ставить, они нас из России не выгонят».

Реклама

«Нам нужен, во-первых, биометрический контроль на границе, во-вторых, контроль за всеми, кто въезжает из России, как это есть в других странах, например, в Израиле. Далее, если этого будет недостаточно, ввести не просто визу, а биометрическую визу. Тогда уже четко будет известно — кто, где и когда. И тогда будем контролировать всех тех, кто заезжает к нам», — сказал он.

Также он считает, что прекращение дипломатических отношений с Россией может снизить защиту украинцев, живущих и работающих в России.