ЛДПР выдвинула кандидатуру Жириновского на пост президента России

ЛДПР выдвинула лидера фракции Владимира Жириновского в качестве кандидата на выборы президента России в 2018 году. Об этом на заседании партии сообщил вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев, передает «Интерфакс».

«На состоявшемся 20 ноября 2017 года совместном заседании Высшего совета политической партии ЛДПР и президиума фракции ЛДПР в Государственной Думе единогласным решением было принято решение о выдвижении на пост кандидата в президенты <...> Владимира Вольфовича Жириновского», — сказал он.

Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, который также намерен баллотироваться на пост президента, назвал свою цель на выборах.