Источник: мать и сестра полковника Захарченко уехали из России

Мать и сестра экс-сотрудника МВД, полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, уехали из России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

«Мама и сестра Захарченко покинули пределы России, сейчас проживают за границей», — сообщили источники.

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Один из них отметил, что в деле Захарченко обе женщины имеют статус свидетеля, и у следствия не было формальных оснований не выпускать их из страны.

Ранее прокуроры назвали сумму легального дохода полковника Захарченко.