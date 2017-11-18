В Совфеде раскритиковали заявление Белого дома о «неуважении» России к жертвам химатак

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление Белого дома, в котором говорится, что решение России наложить вето на предложенный США проект резолюции о продлении мандата совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию применения химоружия в Сирии (СМР) свидетельствует о «неуважении» Москвы к памяти жертв химатак. Об этом сообщает RT.

«Я готов подписаться под каждым словом этого заявления при условии, что оно будет обращено не к России, а к самим Соединенным Штатам. Именно США абсолютно лицемерно пытаются использовать механизмы ООН для того, чтобы доказывать правоту собственной позиции, занятой американцами буквально спустя сутки после известной трагедии 4 апреля», — сказал он.

Ранее Белый дом обвинил Россию в неуважении к жертвам химатак в Сирии.