МИД: новым законом Киев приравнял героев войны к участникам «майдана»

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали поправки к закону «О статусе ветеранов» на Украине, в соответствии с которыми удаляется любое упоминание о Великой Отечественной войне, которое было принято заменить термином «Вторая мировая война».

«Это является вопиющим проявлением политики киевских властей, направленной на насильственное стирание исторического прошлого своей собственной страны. Среди других подобных шагов – демонтаж памятников, массовое переименование улиц и населенных пунктов, запрет георгиевских ленточек. Кроме того, новое законодательство приравнивает ветеранов, героев Великой Отечественной войны к участникам Майдана», — говорится в тексте официального сообщения.

В министерстве подчеркнули, что подобные действия являются оскорблением памяти погибших во время Великой Отечественной войны, а также неуважением к ныне живущим ветеранам.