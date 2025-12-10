На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Курской области установят памятник военным из КНДР

Скульптор Чебаненко: памятник военным из КНДР поставят в Курской области
Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Памятник северокорейским военным, которые принимали участие в защите Курской области от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), будет установлен в регионе. Об этом сообщил РИА Новости скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко.

«Конкретное место пока не определено. Работа будет вестись творческим коллективом, у нас большой штат», — сказал Чебаненко.

По его словам, сейчас команда выбирает место под концепцию монумента. Он отметил, что уже есть «представление того, как будет выглядеть памятник», пока это наброски.

4 декабря губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Курске поставят памятник, посвященный северокорейским военным. По его словам, мемориал боевому братству КНДР и Российской Федерации будет установлен в сквере на Интернациональной улице города.

В июле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане заявлял, что Россия и Северная Корея планируют создать монумент, посвященный бойцам Корейской народной армии.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов рассказал о последствиях участия КНДР в освобождении Курской области.

