В Приморье на 11-летнего школьника рухнуло фортепиано

В школе Приморья на ученика упало фортепиано, ребенок в больнице
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В Дальнереченске 11-летний мальчик получил травмы, после того как во время перемены на него упало фортепиано. Об этом сообщает прокуратура Приморского края в Telegram-канале.

Инцидент произошел в одной из городских школ, во время перемены на ученика рухнуло фортепиано, при каких обстоятельствах инструмент упал не ребенка, не сообщается. Пострадавшему 11-летнему мальчику потребовалась медицинская помощь, он получил травмы.

По факту произошедшего проверку проводит приморская прокуратура. В ходе нее будет дана оценка действиям должностных лиц школы по обеспечению безопасности учащихся.

До этого в Петербурге третьеклассник сел на карандаш и попал в реанимацию. Одиннадцатилетнего мальчика забрали на скорой с занятий. По предварительной информации, ребенок сел на карандаш, который в шутку подставил один из его сверстников. Потерпевшему диагностировали перфорацию прямой кишки и перитонит. Состояние пациента медики оценили как тяжелое и поместили его в реанимацию.

Ранее детсадовец из Новосибирска получил черепно-мозговую травму при падении дерева.

