В Брянской области объявили режим беспилотной опасности

Власти Брянской области объявили на территории региона режим беспилотной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

Глава региона в своем сообщении призвал местных жителей оставаться дома, не подходить к окнам.

«Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место,»— написал Богомаз.

Минобороны ранее сообщило, что силы ПВО за ночь перехватили 20 украинских беспилотников над российскими регионами. По информации ведомства, 16 БПЛА сбито в Брянской области, два — в Калужской области, и по одному в Белгородской и Московской областях.

Утром 9 декабря украинские беспилотники атаковали жилые дома в Чебоксарах. В результате атаки пострадали 14 человек, включая ребенка. Части БПЛА попали в пятиэтажный дом в Юго-Западном районе города. Взрывная волна выбила окна, повредила балконы и фасад здания, внутри начался пожар. Кроме того, обломки упали на припаркованные машины.

Ранее российские ПВО сбили 38 дронов за шесть часов.