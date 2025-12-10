На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Справедливая Россия» призывает следить за здоровьем детей с помощью медкабинетов в школах

Депутат Миронов потребовал открыть медкабинеты во всех школах России
В Минпросвещения сообщили о планах масштабного обновления образовательных стандартов и оснащения кабинетов для 10–11 классов современным оборудованием. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил «Газете.Ru», что нагрузки могут негативно сказаться на здоровье школьников, поэтому во всех образовательных учреждениях нужно открыть медкабинеты.

«Планы грандиозные, лишь бы дети справились с дополнительной нагрузкой! Многим и так тяжело, что сказывается на здоровье, поэтому важно позаботиться об открытии постоянно действующих школьных медицинских кабинетов. Сегодня они формально работают в 85% российских школ, но это не значит, что там все время дежурит врач, фельдшер или медсестра. Обычно медики приезжают туда один-два раза в неделю, потому что числятся сразу в нескольких образовательных организациях, включая поликлиники. Помимо усовершенствования образовательных стандартов, Минпросвещения вместе с Минздравом и региональными властями следует решить проблему контроля за здоровьем учащихся. Надо сделать так, чтобы медкабинеты появились в каждой школе и чтобы школьный врач или фельдшер постоянно были рядом с детьми», — сказал он.

До этого в Минпросвещения сообщили о разработке нового единого стандарта обучения школьников 10–11-х классов, в соответствии с которым с 1 сентября 2027 года в старших классах будут изучать не менее 13 школьных предметов и два учебных предмета на углубленном уровне. В российских регионах, кроме того, может вводиться преподавание родного языка и родной литературы. Количество учебных занятий для старшеклассников за два года составит не менее 2312 часов и не более 2516 часов, то есть не более 37 часов в неделю. Кроме того, школы получат право инициативы по созданию профильных классов и будут самостоятельно разрабатывать и утверждать план учебной и внеурочной деятельности.

Ранее глава Минпросвещения России оценил идею ввести 12-летнее обучение в школах.

