В США рассказали о «хриплом» и «усталом» голосе Зеленского в WhatsApp

AP: Зеленский звучал хрипло и устало во время общения с журналистами в WhatsApp

Президент Украины Владимир Зеленский звучал «хрипло» и «устало» во время импровизированного общения с журналистами через WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) во время перелета из Лондона в Брюссель. На это обратило внимание агентство Associated Press.

В материале отмечается, что Зеленский, который с начала СВО общался с журналистами лично, впервые воспользовался взаимодействием со СМИ через групповой чат, отправляя голосовые сообщения в WhatsApp.

По оценке авторов, способом общения был «если не беспрецедентным, то, по крайней мере, крайне редким для мирового лидера».

«Низкий гул самолета сливался с его хриплым, усталым голосом, но его послание было слышно отчетливо: на фоне неопределенных переговоров о прекращении войны Украина, сказал он, не может уступить территорию», — говорится в тексте.

9 декабря Дональд Трамп заявил, что Зеленскому пора согласиться с положениями его мирного плана, так как Украина «проигрывает». Он вновь упрекнул украинского лидера в том, что тот не ознакомился с актуальной версией этого документа. По словам президента Соединенных Штатов, мирный план высоко оценили украинские чиновники и военачальники, однако конфликт продолжается. Поэтому Трамп рекомендовал главе Украины «найти время».

Ранее Мерц счел «немыслимым» навязанный мир для Украины.