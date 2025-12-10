На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный суд вынес приговор жителю Красноярского края за призывы к насилию

Суд дал жителю Красноярского края 5,5 года колонии за призывы к терактам
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Жителю Красноярского края назначили 5,5 года колонии за призывы к терроризму и экстремизму. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Как следует из материалов суда, обвиняемый Руслан Ардаширов оставлял комментарии в Telegram под публикациями проукраинского сообщества. По данным следствия, он высказывал негативное отношение к российской власти и призывал наносить удары по жилым домам в Белгороде. Кроме того, Ардаширов, возмущённый ходом специальной военной операции, опубликовал призыв к нападениям на российских военнослужащих.

Суд указал, что мужчина признан виновным по совокупности статей и отправлен в колонию общего режима. Ему также запретили в течение трех лет заниматься любой деятельностью, связанной с размещением публичных комментариев или администрированием интернет-ресурсов.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В конце ноября жителя Санкт-Петербурга Александра Ушакова осудили на 10 лет за попытку вступить в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией), воюющий против российской армии. Отмечается, что в марте 2024 года обвиняемый размещал в соцсетях положительные комментарии в адрес запрещенной организации.

Ранее россиян предупредили, когда лайк или репост могут стать поводом для уголовного дела.

