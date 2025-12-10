Стало известно, сколько россияне тратят на анализы

Более 60% опрошенных россиян готовы платить за анализы не более 1 тыс. рублей

Более 60% опрошенных россиян тратят на лабораторные исследования не более 1 тыс. рублей или вовсе не готовы платить за них. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса, проведенного ГК «ДИАКОН» (есть у «Газеты.Ru»).

Регулярная диагностика для большинства респондентов остается скорее реакцией на уже возникшие проблемы, чем инструментом профилактики. Только 15,5% проходят обследования раз в три месяца, еще 17,5% — раз в полгода. Основная группа — 67% — сдает анализы раз в год или реже.

При этом понимание важности профилактики у людей есть: 46% согласны с тем, что регулярная сдача анализов помогает предотвращать заболевания. Однако на практике готовность вкладываться в здоровье невысока. 41,5% участников опроса заявили, что не готовы платить за анализы вовсе, еще 20% ограничивают бюджет суммой до 1 тыс. рублей. Лишь 12% готовы потратить на диагностику от 5 тыс. рублей и выше.

Фактически для 62% аудитории (тех, кто не готов платить или готов тратить не более 1 тыс. рублей) диагностика либо недоступна, либо ограничена минимальным набором исследований. Это формирует «диагностический порог», который большинство готово преодолеть только при наличии выраженных симптомов.

К качеству лабораторных исследований отношение неоднородное. 37% респондентов доверяют результатам безоговорочно, 17% — относятся скептически. Наиболее многочисленная группа — 46% — доверяет, но предпочитает перепроверить анализы, если от решения зависит важный медицинский шаг. Это отражает растущий запрос на понятные расшифровки, дополнительные консультации и сервисы, повышающие уверенность пациента.

«Опрос показал две тенденции. Россияне понимают значимость диагностики, но сталкиваются с финансовыми барьерами. Культура профилактической медицины в стране все еще формируется, и у лабораторной диагностики сохраняется большой потенциал роста. Расширение доступности услуг, развитие технологий и корректное информирование способны сделать регулярные исследования частью повседневной заботы о здоровье», — отметил председатель совета директоров ГК «ДИАКОН» Андрей Варивода.

В опросе приняли участие более 1,3 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что частные клиники начали передавать анализы на «Госуслуги».