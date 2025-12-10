На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собянин сообщил об уничтожении летевшего в сторону Москвы беспилотника

Собянин: силами ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву
true
true
true
close
Shutterstock

Силами противовоздушной обороны министерства обороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам чиновника, в настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

Других подробностей мэр не привел.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 12 декабря российские силы ПВО перехватили 20 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, в том числе над Московской областью.

Утром 9 декабря украинские беспилотники атаковали жилые дома в Чебоксарах. В результате атаки пострадали 14 человек, включая одного ребенка.

Вечером 9 декабря сообщалось, что российские системы ПВО уничтожили 38 украинских дронов за шесть часов, из них семь в Московской области.

Ранее в Чечне бойца наградили миллионом рублей за сбитый украинский БПЛА.

Атаки БПЛА на Россию
