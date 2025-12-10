На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Работодателей предупредили о крупных штрафах за переработки сотрудников

Юрист Хаминский: за переработку сотрудников работодателям грозит штраф
Altitude Visual/Shutterstock/FOTODOM

Российские компании должны строго вести учет всех сверхурочных часов работы сотрудников. Если выяснится, что лимиты по переработкам превышены, то за это грозят штрафы, предупредил в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам специалиста, наказание последует, если обнаружится, что сотрудники работают более 120 часов сверхурочно в течение года. Это уже будет расцениваться как нарушение ТК РФ, пояснил он. Причем лимиты есть как на годовые переработки, так и на ежедневные – сотрудник не должен трудиться более четырех часов в течение двух дней подряд сверхурочно, подчеркнул юрист.

«Административная ответственность за нарушение соответствующих требований Трудового кодекса может повлечь штраф до 50 тыс. рублей», — заключил Хаминский.

Напомним, также юрист сообщил, что по закону работники имеют право не сообщать своему основному работодателю о том, что в свободное от выполнения обязанностей время они трудятся по совместительству, однако есть исключения. В частности, они касаются руководителей компаний, тренеров, спортсменов, государственных и муниципальных служащих и некоторых других специалистов. Такие сотрудники обязаны уведомлять основного работодателя о совместительстве, причем чаще всего этот пункт заранее закреплен в трудовом договоре или других внутренних документах компании.

Ранее стало известно о планах правительства увеличить лимит переработок и количество работников малых предприятий.

