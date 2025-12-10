Стало известно, когда в России начнутся продажи внедорожника Sollers S9

Продажи внедорожника Sollers S9 в РФ начнутся в III квартале 2026 года

В России в третьем квартале 2026 года начнутся продажи нового рамного внедорожника Sollers S9, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Соллерс».

«Да, мы это подтверждаем. Сейчас предсерийные автомобили проходят испытания, параллельно готовится производственная площадка в Ульяновске. Запуск производства ожидается в первой половине 2026 года», - сказали в пресс-службе.

Выпускать новинку планируется как с бензиновым, так и с дизельным силовыми агрегатами мощностью 200 л.с., а также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. За 2025 год в проект запуска производства такого внедорожника «Соллерс» инвестирует более 4 млрд рублей.

Производство стартует по полному производственному циклу. Кузовные детали для внедорожника будут штамповать на УАЗе, который также принадлежит Sollers.

