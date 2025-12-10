На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда в России начнутся продажи внедорожника Sollers S9

Продажи внедорожника Sollers S9 в РФ начнутся в III квартале 2026 года
Sollers

В России в третьем квартале 2026 года начнутся продажи нового рамного внедорожника Sollers S9, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Соллерс».

«Да, мы это подтверждаем. Сейчас предсерийные автомобили проходят испытания, параллельно готовится производственная площадка в Ульяновске. Запуск производства ожидается в первой половине 2026 года», - сказали в пресс-службе.

Выпускать новинку планируется как с бензиновым, так и с дизельным силовыми агрегатами мощностью 200 л.с., а также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. За 2025 год в проект запуска производства такого внедорожника «Соллерс» инвестирует более 4 млрд рублей.

Производство стартует по полному производственному циклу. Кузовные детали для внедорожника будут штамповать на УАЗе, который также принадлежит Sollers.

Ранее стало известно, почему УАЗ перенес выход на рынок обновленного внедорожника «Патриот».

