Астрофизик обнаружил защитный луч у «инопланетного корабля» 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS может использовать защитный луч для расчистки пути перед собой. Об этом написал астрономический новостной канал Astronomy Vibes в соцсети X, ссылаясь на астрофизика из Гарварда Ави Леба.

Проанализировав снимки кометы NASA HiRISE, ученый обнаружил странное расширение перед кометой в направлении ее движения, и предположил, что этот шлейф может быть лучом света или потоком частиц, который испускает космический аппарат для удаления микрометеороидов и других крошечных частиц.

6-8 декабря телескоп XRISM сделал новые снимки межзвездного объекта, благодаря которым стало понятно, что свечение объекта имеет неправильный цвет (слишком много зелено-голубого углерода и азота, почти нет кислорода). Кроме того, 3I/ATLAS светит по направлению к Солнцу, а не от него. Свет постоянный и чистый, как от включенной лампочки, а не мерцающий, как костер. Отмечается, что именно такой цвет и форму издают ракетные двигатели во время испытаний на Земле.

Космический объект 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы, которая несется к Земле на огромной скорости и по необычной траектории. Также удалось установить примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца.

Ранее в Гарварде предположили связь кометы 3I/ATLAS с инопланетной цивилизацией.