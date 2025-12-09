Тельцы – трудяги, а Рыбы – глубокие эмпаты: как знаки зодиака проявляют себя в карьере и любви?

Астрологи считают, что положение Солнца в определенном зодиакальном созвездии в момент рождения человека влияет на его характер и судьбу. Хотя ученые не устают опровергать эту связь, люди нередко через астрологию ищут ответы на сложные вопросы: от выбора профессии и устройства на работу до заключения брака и покупки дома. Для тех, кто доверяет звездным прогнозам, «Газета.Ru» совместно с астрологом Юлией Рольник рассказывает, чего ждать от того или иного знака и как себя вести с представителями разных «стихий».

Овен

Даты рождения: 21 марта — 20 апреля

close ANTON URICH/Shutterstock/FOTODOM

Представители знака Овен отличаются уверенностью и целеустремленностью. Но нужно помнить, что эта целеустремленность присуща Овну ровно до того момента, пока он не потеряет интерес — если Овен заскучал, то от собственной цели он с легкостью откажется, рассказала «Газете.Ru» астролог Юлия Рольник.

Овен не случайно стал первым знаком зодиакального круга, он символизирует начало. Его планетой-управителем является Марс, который делает представителей этого знака прирожденными лидерами. Они быстро продумывают план действий и претворяют его в жизнь, иногда не задумываясь о последствиях. Благодаря этим качествам среди Овнов много ученых и двигателей прогресса.

У Овна врожденное чувство: «Я должен быть первым, сильнейшим, самым быстрым». Это лидер, который ненавидит скуку, медлительность и долгие разговоры без дела. У него всегда включен внутренний мотор. Юлия Рольник астролог

Овны не любят подчиняться, это задевает их самолюбие. Если Овны занимают невысокие должности, то прилагают много усилий для продвижения по карьерной лестнице. Руководители из Овнов получаются решительные и смелые, но им нужен кто-то рядом, чтобы немного усмирить их буйный нрав.

В отношениях Овен часто нетерпелив. Страсть — главное чувство, присущее представителям знака. Овен хочет огня и драйва. Часто люди считают Овнов эгоистами, но на самом деле они просто хотят, чтобы с ними считались.

Среди минусов Овнов астрологи выделяют:

Неумение слушать. Овен зачастую не воспринимает мнение других, но не потому, что считает себя умнее всех. Просто он предпочитает действовать сразу и не любит тратить время на гипотезы.

Вспыльчивость и конфликтность. Планету-покровитель Марс назвали так в честь бога войны, поэтому люди часто проецируют эти качества на Овна. Из-за «огненной» натуры представители этого знака часто спорят и вступают в борьбу.

Неумение доводить задуманное до конца. Если результата долго нет, Овен теряет интерес к делу. О своем недовольстве он сообщит всем, не станет замалчивать проблему.

Лучшая совместимость у Овна со Львом, рассказала астролог Юлия Рольник. Два этих огненных знака создают энергичный и страстный союз. Лев восхищается решительностью Овна, а Овен уважает уверенность Льва. Между ними не возникает соперничества, зато присутствует готовность помочь друг другу в достижении успеха.

Важно понимать, что совместимость определяется совокупностью индивидуальных факторов. Поэтому у одного знака зодиака может быть хорошая совместимость с разными представителями зодиакального круга.

Совместимость — это зеркало психологии взаимодействия. Каждый знак живет в своей энергетике: кто-то требует постоянства, кто-то — движения. Когда эти миры совпадают, то возникает союз, в котором легко расти и дышать. Юлия Рольник астролог

Худшая совместимость у Овна с Раком. Прямолинейный Овен может легко вступить в конфликт с эмоциональным Раком. При этом скорости представителей знака не совпадают, что может приводить Овна в гнев, а у Рака — вызывать слезы. Их энергетика взаимно истощает.

Известные личности — Овны: Леонардо да Винчи, Винсент Ван Гог, Никита Хрущев, Роберт Дауни-младший, Квентин Тарантино, Сергей Лавров, Рассел Кроу, Леди Гага, Эдди Мерфи, Джеки Чан, Алла Пугачева.

Ученые вновь опровергли связь между знаками зодиака и благополучием Южнокорейские ученые из Университета Кемён в городе Тэгу изучили, существует ли связь... 30 мая 07:02

Телец

Даты рождения: 21 апреля — 21 мая

close ANTON URICH/Shutterstock/FOTODOM

Представители знака Телец — невероятные трудяги, они отличаются упорством и стремлением к стабильности. Люди этого знака не станут жертвовать собственным комфортом и безопасностью — в случае угрозы они лишний раз замедлятся и потратят на задачу больше времени. Спокойствие и медлительность проявляются даже в манере речи Тельца: такие люди говорят спокойно, но убедительно.

Второй по счету знак зодиакального круга символизирует материальные и духовные удовольствия. Планетой-управителем является Венера, которая будто привила Тельцам чувство красоты и уюта. Этот знак тщательно выстраивает домашнюю обстановку и не любит резкие перемены, отметила астролог.

Телец — это тот самый человек, у которого всегда есть любимый плед, запас шоколада и счет с накоплениями. Он умеет жить в кайф, но не на показ. Его комфорт — это про фундамент, а не про показуху. Он не торопится, но все доводит до конца. Юлия Рольник астролог

В работе Тельцы стараются создать гармоничное пространство и поддерживать в нем порядок. Благодаря этим качествам среди Тельцов много искусствоведов и дизайнеров. Если же Телец на работе является исполнителем, то чаще он проявляет себя как надежный сотрудник. Из Тельцов получаются хорошие руководители, но им не хватает смелости рисковать ради результата.

В отношениях представители этого знака зодиака также медлительны, зато они испытывают глубокие чувства и редко предают. Иногда Тельцов считают упрямыми, но на самом деле эти люди хотят, чтобы партнер уважал тот ритм жизни, который Телец выстраивал годами.

Среди минусов Тельца:

Склонность к лени. Часто люди этого знака зодиака предпочитают остаться на уютном диване вместо важной встречи, которая может принести им выгоду.

Отсутствие спонтанности. Тельцы любят, чтобы билеты в путешествие были куплены заранее, и терпеть не могут, когда друзья назначают встречу «уже через час». А еще представителям этого знака сложно выйти из зоны комфорта.

Собственничество. Тельцы тяжело расстаются с вещами и людьми, будут держаться за них всеми силами.

Лучшая совместимость у Тельца с Девой. Два земных знака создают гармоничный и практичный союз. Дева ценит трудолюбие Тельца, а Телец восхищается вниманием Девы к деталям. У этой пары нет недопонимания в бытовых и материальных вопросах, а чувства выражаются через конкретные действия.

Худшая совместимость у Тельца со Водолеем. Телец полагается на свои ощущения, в то время как Водолей загорается любой идеей, появившейся у него. Тельцу Водолей может показаться холодным, непредсказуемым и в целом неспособным на проявления любви. Этот союз может оказаться изматывающим для обоих партнеров из-за разницы в проявлении чувств.

Известные личности — Тельцы: Карл Маркс, королева Елизавета II, Дэвид Бекхэм, Аль Пачино, Владимир Жириновский, Жан-Поль Готье, Филипп Киркоров, Пенелопа Крус, Марк Цукерберг, Адель, Гоша Куценко.

Близнецы

Даты рождения: 22 мая — 21 июня

close ANTON URICH/Shutterstock/FOTODOM

Этот знак называют самым многогранным и загадочным, так как далеко не все могут понять, что у Близнецов таится в душе. Они обладают острым умом и хорошим чувством юмора. Представители этого знака от природы очень коммуникабельны, поэтому с легкостью очаровывают людей.

С Близнецами приятно общаться, а их интерес к жизни и познанию мира заразителен. Их планета-управитель — Меркурий, который наделяет Близнецов навыком вести диалог. Чаще Близнецы выбирают профессии, связанные с большим количеством информации. Среди представителей этого знака много переводчиков, журналистов и педагогов. Им не чуждо творчество: у Близнецов может проявиться писательский талант или тяга к созданию предметов искусства. Из представителей знака получаются гибкие руководители, но с концентрацией внимания у них бывают проблемы, рассказала Юлия Рольник.

В отношениях Близнецы хотят свободы. Для них важно, чтобы партнер жаждал вместе познавать мир, поддерживал интересную беседу и обладал острым умом. Поначалу Близнецы флиртуют и играют с объектом интереса. Но если дело дошло до серьезных отношений, то готовы стать верными спутниками жизни.

Стало известно, какие знаки зодиака в России покупают жилье чаще других Близнецы занимают первое место в рейтинге покупательской активности на рынке недвижимости. Их доля... 05 декабря 02:31

Среди недостатков Близнецов выделяют:

Боязнь рутины. Представители этого знака часто стремятся разнообразить жизнь и потому интересуются многими вещами. Им претит монотонная работа. Близнецы могут отказаться от достижения цели, если для этого необходимо копать вглубь, а не вширь.

Непоследовательность. Как и свойственно быстроногому Меркурию из древнеримской мифологии, Близнецы не могут стоять на месте. Поэтому часто представителей этого знака критикуют за спонтанные решения, резкую смену планов и двойственность точки зрения.

Неумение хранить секреты. Близнецы очень общительны, поэтому случайно могут разболтать чужую тайну.

Лучшая совместимость у Близнецов с Весами. В отношениях воздушной пары есть легкость. Близнецы вдохновляют Весов своей гибкостью, а Весы добавляют в эти отношения эстетику и гармонию. Партнеры этих знаков могут разговаривать часами и не уставать друг от друга, считает астролог.

Худший партнер для Близнецов — Скорпион. Он требует от отношений с Близнецами глубины и эмоциональной вовлеченности, тогда как Близнецы предпочитают ходить по поверхности.

Скорпион видит в этом холодность и неискренность, а Близнецы чувствуют давление и ревность. Юлия Рольник астролог

Известные личности — Близнецы: Александр Пушкин, Петр I, Мэрилин Монро, Дональд Трамп, Анджелина Джоли, Джонни Депп, Виктор Цой, Лариса Гузеева, Канье Уэст, Юлия Снигирь.

Животное 2026 года — Огненная Лошадь. Чего от нее ждать и кому повезет в наступающем году? По китайскому календарю 2026 годом будет править Красная Огненная Лошадь. Считается, что... 10 июля 12:31

Рак

Даты рождения: 22 июня — 22 июля

close ANTON URICH/Shutterstock/FOTODOM

Представители знака Рак отличаются сильной эмоциональностью. Они очень чувствительны и тяжело переживают боль. Рак часто опирается на интуицию и собственные чувства, а не на логику. Управителем знака является Луна, которая делает Раков ранимыми и меланхоличными. Но несмотря на эти качества, Раки редко говорят о собственных обидах и предпочитают замалчивать конфликт, переживая его внутри себя. Также они не любят открытых споров.

Астролог отметила, что этот знак очень ценит дом и старается создать комфортную атмосферу вокруг себя. Ему присуща забота о близких, поэтому среди Раков много учителей и работников сферы гостеприимства. Чаще представители этого знака занимают невысокие должности. Они почти не идут по головам ради собственных амбиций и предпочитают на работе семейную атмосферу. Но если Рак все-таки стал руководителем, он всегда заботится и поддерживает подчиненных. Некоторым представителям этого знака рядом нужен кто-то более жесткий, чтобы окружающие не садились Раку на шею.

Раки, Близнецы и Львы чаще остальных выбирают гибкую занятость Все знаки зодиака практически в равной степени выбирают подработки, однако чаще остальных склонны... 30 августа 05:43

В отношениях Рак ищет не просто любовь, а эмоциональную безопасность. Он стремится сделать так, чтобы партнеру было комфортно. Даже разговаривает Рак мягко и с заботой. Представители этого знака преданы своим партнерам и любят по-настоящему. В отношениях Рака легко расстроить, поэтому в спорах и конфликтах выбирайте выражения.

Среди минусов Раков выделяют:

Склонность к обидам. Раки не забывают нанесенные им обиды, но и не мстят за них. Дело в том, что обидные слова или поведение очень расстраивают этот знак, а глубокая эмоциональная память не дает Раку забыть о случившемся.

Уязвимость. Представители знака часто чувствуют себя незащищенными. Они долго привыкают к незнакомой обстановке и редко напрямую говорят о своих чувствах.

Склонность к печали. Если кто-то непреднамеренно обидел Рака, его настроение может испортиться на весь день. Находясь в этом состоянии, представители знака могут вспомнить все, что у них когда-то не получалось. Они часто погружаются в меланхолию.

Лучшая совместимость у Рака со Скорпионом. Обе натуры глубокие, чувствительные и ориентированы на эмоциональную близость. Рак дает Скорпиону нежность и понимание, Скорпион обеспечивает силу и защиту. Вместе они строят отношения, основанные на доверии и интуиции.

Худшая совместимость у Рака с Овном. Огненный знак требует мгновенной реакции и быстрых действий, а вот Раку сложно открыться при первой встрече. К тому же, его может испугать напористость Овна.

Когда миры знаков расходятся, то начинается борьба за право быть собой. Юлия Рольник астролог

Известные личности — Раки: Франц Кафка, Марк Шагал, принцесса Диана, Том Хэнкс, Мэрил Стрип, Робин Уильямс, Илон Маск, Лионель Месси, Алексей Серебряков, Егор Крид.

Лев

Даты рождения: 23 июля — 22 августа

close ANTON URICH/Shutterstock/FOTODOM

Это один из самых активных знаков зодиака. Лев любит находиться в центре внимания, ему присуща активная деятельность и стремление к успеху. Огненный знак ярко демонстрирует свои чувства и не боится высказать свое мнение. Представители этого знака очень харизматичны и обаятельны, они сразу становятся любимцами публики и вдохновляют окружающих своим нравом. Планета-покровитель Льва — Солнце.

Львы очень не любят находиться в роли подчиненного, поэтому делают все, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Из представителей этого знака получаются харизматичные и горящие своим делом руководители, но им необходим кто-то, кто займется выполнением рутинных задач.

Названы самые распространенные знаки зодиака в Госдуме По данным исследования консалтинговой группы «Полилог», самые распространенные знаки зодиака среди... 01 апреля 14:03

В отношениях Лев любит проявлять себя. Этому знаку не чужды романтические жесты. Кроме того, Лев любит дарить подарки и делиться позитивным настроением. Некоторые считают Львов чересчур самовлюбленными, но на самом деле они ведут себя так из-за желания быть оцененными по достоинству, объяснила астролог.

Среди минусов Львов выделяют:

Гордыню. Лев болезненно воспринимает критику, особенно публичную. Представители знака могут расценивать это как неуважение. Поэтому если собираетесь указать Льву на его ошибку, лучше сделать это наедине и ненавязчиво.

Драматизм. Львы часто «играют на публику», даже когда вся аудитория — лишь его партнер. Они часто преувеличивают и раздувают из мухи слона.

Страх быть непризнанным. Из-за этого недостатка Лев может сосредоточиться только на тех проектах, которые принесут ему чужое внимание. Иногда он пренебрегает деталями, ведь его мотивирует лишь цель.

Лучшая совместимость у Льва со Стрельцом. Огненный союз приносит обоим партнерам уверенность и вдохновение. Лев внесет в отношения яркость, а Стрелец — оптимизм. Кроме того, они оба умеют радоваться жизни и редко ограничивают партнера в действиях.

Худший партнер для Льва — Скорпион. Сильные характеры обоих знаков могут привести к борьбе за власть в паре. Скорпион пытается все контролировать, в том числе и Льва. Это не очень понравится знаку, который любит свободу и внимание. Каждый из партнеров попытается доминировать, что неизбежно приведет к ссорам.

Известные личности — Львы: Наполеон Бонапарт, Коко Шанель, Луи Армстронг, Мадонна, Дженнифер Лопес, Роберт Де Ниро, Арнольд Шварценеггер, Антонио Бандерас, Клаудия Шиффер, Джоан Роулинг.

Стало известно, какие знаки зодиака чаще других становятся топ-менеджерами В последних исследованиях рекрутинговых компаний говорится, что HR-специалисты при приеме сотрудника... 20 октября 02:21

Дева

Даты рождения: 23 августа — 22 сентября

close ANTON URICH/Shutterstock/FOTODOM

Представители этого знака отличаются стремлением к совершенству и аналитическим умом. Его планета-управитель — Меркурий, он делает Дев перфекционистами и талантливыми логиками. Девы стараются улучшить и систематизировать все вокруг. При этом за общественным признанием Дева не гонится, не любит чрезмерное внимание. Для нее достаточно, что она сама знает о своих хороших сторонах.

Дева — как редактор жизни: все подмечает, сортирует и делает лучше. Она не просто замечает детали — она на них строит все. Это люди, которые умеют быть незаменимыми, но редко говорят об этом вслух. Юлия Рольник астролог

В то же время у Девы все должно быть по инструкции. Если она понимает, что идеала трудно достичь, то начинает паниковать и критиковать себя за недостаточные усилия. При этом на публике Дева скорее всего не покажет истинные чувства, а скроет их под маской спокойствия. Даже речь у этого знака — точная и по существу. На невысоких должностях Девы делают много для того, чтобы их труд был эффективным. Из представителей знака получаются скрупулезные руководители. Но им нужен кто-то, кто может оценить ситуацию в целом, а не зацикливаться на мелочах.

Россиянам объяснили, что делать, если вам отказали в работе из-за знака зодиака В последние годы на собеседованиях при приеме на работу все чаще можно услышать... 03 февраля 03:17

Любовь Девы не так просто завоевать. Поначалу представители этого знака могут показаться холодными и неприступными, так как они мало кого пускают в свою жизнь. Но как только предполагаемый партнер докажет серьезность намерений, Дева окружит его заботой. От Дев можно не ждать красивых слов и эффектных жестов, они проявляют любовь через действия. В любой ситуации Дева поможет, проверит и подскажет, что нужно сделать, рассказала астролог.

Минусы Девы:

Излишняя тревожность. Меркурий связывают с познанием мира и избытком информации. Это отражается и на Девах: они склонны продумывать все, даже самые худшие варианты развития событий. Их мозг не останавливается, и из-за этого свойства они переживают даже по поводу бытовых мелочей.

Критичность. Дева в первую очередь обращает внимание на недостатки, о чем обязательно сообщит своему визави. Она не хочет обидеть человека, просто она настроена на поиск несовершенств. При этом к себе Дева тоже относится крайне критично и всегда найдет то, что ее не устраивает.

Сложность принятия решений. Из-за необходимости все продумывать и анализировать Деве крайне сложно решиться на спонтанные поступки и «плыть по течению». Ее раздумья могут затянуться, что раздражает окружающих.

Лучшая совместимость у Девы с Тельцом. Оба земных знака — практичные реалисты, которые не любят подолгу предаваться мечтам. Телец дает Деве уверенность, а Дева строит совместный путь. В этом союзе почти не бывает драм, зато есть надежность и уважение.

Худшая совместимость у Девы со Стрельцом. Импульсивность этого знака зодиака кажется Деве беспорядочной, в то время как Стрельца может раздражать неспособность Девы действовать спонтанно. Разные взгляды могут провоцировать усталость от отношений.

Известные личности — Девы: Лев Толстой, Агата Кристи, Александр Лукашенко, Киану Ривз, Бейонсе, Фредди Меркьюри, Ричард Гир, Джонатан Андерсон, Хабиб Нурмагомедов, Чон Джонгук.

Весы

Даты рождения: 23 сентября — 22 октября

close ANTON URICH/Shutterstock/FOTODOM

Этот знак стремится к эстетике и гармонии. Весы спокойны и рассудительны. Вывести их из себя может разве что несправедливость — чтобы защитить собственные или чужие интересы, представители знака могут проявить твердость характера. Планетой-управителем Весов является Венера, благодаря которой люди этого знака тянутся к красоте и приятной атмосфере. Весы стараются избегать конфликтов, не терпят грубости. Они тонко чувствуют, когда лучше извиниться, а когда — промолчать.

Что Весы точно не любят, так это принимать решения в одиночку. Это может тормозить карьерный рост представителей знака, поэтому Весы подолгу работают на невысоких должностях, заявила астролог. Они не идут по головам ради возможностей, а обращают внимание на создание сплоченного коллектива. Если Весы все-таки занимают руководящий пост, то с сотрудниками они стараются общаться тактично и ратуют за справедливость. Часто им необходим тот, кто подтолкнет их к принятию решений.

Весы начинают отношения с романтических жестов. Своим обаянием они быстро покоряют будущего партнера. Представители этого знака предпочитают строить отношения на основе взаимопонимания и равноправия.

Недостатки Весов:

Зависимость от мнения других. Для представителей этого знака важен не только собственный авторитет, но и общее настроение в коллективе. Чтобы не спровоцировать спор, они могут согласиться с чужой позицией.

Трудности с выбором. Весы склонны подолгу оценивать варианты и выбирать лучшее. Эта нерешительность может раздражать их партнеров.

Склонность к лести. Весы стараются избегать конфликтов. В попытках сохранить мирную атмосферу они могут специально сказать человеку что-то приятное. А еще Весы не преминут польстить, чтобы укрепить свой авторитет в коллективе.

Лучший партнер для Весов — Близнецы. С ними Весам будет весело и интересно. Близнецы, как и Весы, остроумны и фонтанируют идеями. А еще в этом союзе не будет давления, так как оба знака ценят свободу.

Могут не сложиться отношения Весов и Козерога. Козероги слишком серьезны и закрыты для Весов. Многие не считают нужным делать романтические жесты, хотя Весы этого ждут. Из-за разных жизненных представлений союз может оказаться неудачным.

Известные личности — Весы: Михаил Лермонтов, Сергей Есенин, Маргарет Тэтчер, Джон Леннон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ким Кардашьян, Стинг, Моника Беллуччи, Павел Дуров.

Скорпион

Даты рождения: 23 октября — 21 ноября

close ANTON URICH/Shutterstock/FOTODOM

Скорпион — один из самых загадочных знаков зодиакального круга. Его представители кажутся холодными и сдержанными. Но как только узнаешь Скорпиона ближе, можно увидеть его страстность как к человеку, так и к любимому делу. Управителем знака является Марс, поэтому у Скорпионов много стойкости и силы духа. Они умны и прямолинейны, легко отразят словесный удар соперника.

Скорпионы очень внимательны и обладают способностью проникать в суть вещей. Они любят все контролировать, поэтому стремятся к вершинам карьерного пути. Астролог заявила, что на низких должностях Скорпионы не задерживаются, так как не терпят подчинения другим, но их работа оказывается незаменимой, поэтому начальники могут подолгу держать Скорпиона как главного работягу. Когда представители этого знака наконец достигают высоких постов, то демонстрируют бесстрашие. Часто они нуждаются в ком-то более дипломатичном рядом, кто может утихомирить их нрав.

В отношениях Скорпион иногда напоминает ревнивого собственника. Он требует от партнера безусловной верности и правды, ищет единомышленника — того, кто сможет пробиться через его холодность. Тогда Скорпион окружит его всепоглощающей страстью. Некоторым знакам зодиака сложно поддерживать такую глубину отношений, какую ждет Скорпион. Поэтому этот знак часто называют сложным и неприятным. На самом деле у Скорпионов масса хороших качеств, если узнать их поближе и завоевать доверие.

Минусы Скорпиона:

Скрытность. Представители этого знака зодиака предпочитают сначала выслушать, а потом говорить. Они не раскроют свой характер и планы случайным знакомым. Иногда предпочитают оставаться в тени, ведь так легче контролировать ситуацию.

Склонность к ревности. Некоторые Скорпионы не уверены в себе, поэтому не дают партнеру полной свободы. Они часто требуют сообщать о каждом шаге, знакомить с друзьями. Для Скорпиона такое поведение обычно, ведь в любви он жаждет полного слияния душ.

Жестокость. Скорпион редко прощает ошибки или предательство, он даже способен на безжалостную месть. Поэтому переходить дорогу этому знаку зодиака крайне опасно.

Лучший партнер для Скорпиона — Рыбы. Их роднит водная стихия. Оба знака чувствуют друг друга без слов, отметила астролог. Скорпион обеспечит силу и защиту, а Рыбы принесут в эти отношения мягкость и вдохновение. Их союз может быть основан на эмоциональной глубине и почти мистической связи.

Худшая совместимость у Скорпиона с Близнецами. Своенравные Близнецы кажутся Скорпиону поверхностными и ненадежными. А тех отталкивает мрачность и давление, исходящие от Скорпиона. Противоречия могут сделать этот союз нестабильным.

Известные личности — Скорпионы: Федор Достоевский, Пабло Пикассо, Хиллари Клинтон, Билл Гейтс, Леонардо ДиКаприо, Эмма Стоун, Джулия Робертс, Лолита Милявская, Роман Абрамович, Ксения Собчак.

Россиян научили реагировать на вопросы о знаке зодиака на собеседовании Интерес работодателя к натальной карте или знаку зодиака соискателя свидетельствует... 24 октября 08:43

Стрелец

Даты рождения: 22 ноября — 21 декабря

close ANTON URICH/Shutterstock/FOTODOM

Этот знак подчинен огненной стихии, и его представители находятся в вечном движении. Стрельцы отличаются оптимизмом и дружелюбием, открытостью в общении. Часто они стремятся к свободе и не терпят ограничений со стороны. Их планета-управитель — Юпитер, который дарит представителям знака интерес к исследованиям и умение мыслить глобально.

Стрелец — прирожденный путешественник как внешне, так и внутренне. Он любит расширять границы: знаний, горизонтов, взглядов. Это знак оптимизма и заразительной веры в лучшее. Юлия Рольник астролог

Стрелец не любит быть привязанным к рутине и строгому графику, Представители этого знака выбирают профессии, которые связаны с общением, командировками или обучением. Они не стремятся к руководящим должностям, ведь это означает больше ответственности и рамок. Но если вдруг Стрелец становится начальником, он мыслит дальновидно и может зажечь мотивацию у подчиненных. Однако представителям этого знака нужна правая рука, которая будет обращать внимание на детали и доводить проекты до конца.

В отношениях Стрелец нетерпелив и прямолинеен. Иногда представители этого знака не задумываются о комфорте других, поэтому могут показаться эгоистичными и бестактными. На самом деле Стрельцы открыты к диалогу и ценят правду превыше всего. В партнеры Стрелец ищет единомышленника, который готов оставить многочисленные дела и пуститься вместе с ним в путешествие.

Недостатки Стрельца:

Нетерпеливость. Стрелец фонтанирует идеями, которые зачастую сложно реализовать. Он не любит долго планировать. Поэтому если при мозговом штурме решение или воплощение идеи трудозатратно, Стрелец откажется от ее выполнения.

Прямолинейность. Стрелец терпеть не может неискренность и лицемерие, поэтому всегда говорит правду. Представители этого знака предпочитают не тратить время на дипломатию, отчего слывут бестактными.

Склонность к обещаниям. Стрелец мыслит масштабно и полон оптимизма. Иногда это играет против него, ведь сгоряча он может пообещать что-то и не выполнить.

Лучшая совместимость у Стрельца с Овном. Это союз двух идеалистов, наполненный приключениями, страстью и взаимной поддержкой. Стрелец и Овен редко скучают вместе и готовы поддержать друг друга в любых начинаниях.

Худшая совместимость у Стрельца с Девой. Хаотичная природа Стрельца может утомить Деву. А он не разделяет занудства и консерватизма, присущих представителям стихии Земли. Разный темп жизни может сказаться негативно на их отношениях и привести к конфликтам.

Известные личности — Стрельцы: Уинстон Черчилль, Марк Твен, Леонид Брежнев, Уолт Дисней, Стивен Спилберг, Бритни Спирс, Тейлор Свифт, Брюс Ли, Брэд Питт, Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Милла Йовович.

Козерог

Даты рождения: 22 декабря — 19 января

close ANTON URICH/Shutterstock/FOTODOM

Этот представитель стихии Земли отличается практичностью и здоровым упрямством. Он готов проделать долгий последовательный путь и хорошо потрудиться для достижения цели. Чаще всего Козероги избегают прямых конфликтов. Они предпочитают держать в себе негативные эмоции, поэтому производят впечатление спокойных и отстраненных людей, которые привыкли справляться с трудностями сами. Даже говорит Козерог чаще всего сухо, сдержанно и по делу. Его планетой-покровителем является Сатурн, который дает представителям знака силу и способность доводить дела до конца.

Козероги — хорошие исполнители, которые привыкли к системному росту и профессиональному развитию. На работе они немногословны, почти безэмоциональны, отметила собеседница «Газеты.Ru». На посту руководителя Козерог строг, но справедлив. Он ценит дисциплину и порядок в делах, но может быть чересчур суров. Поэтому рядом ему необходим человек, который может смягчить его характер и помочь найти подход к каждому подчиненному.

В отношениях Козерог не проявляет много эмоций, он — образец сдержанности и серьезности, а его чувства очень глубокие. Зато на представителей этого знака можно положиться. Козерог ищет стабильного партнера, который отличается предсказуемостью и готов идти к общим целям пары.

Среди недостатков Козерога:

Внутренний перфекционизм. Козерог держит все в себе. В его голове сформирован образ идеального мужчины/женщины, которому он должен соответствовать. Он не требует того же от спутника жизни, но окружающим может быть сложно в компании Козерога.

Страх провала. Для надлежащего выполнения задач представители этого знака используют отработанные и надежные методы. Они очень переживают за результат, поэтому боятся идти на риск.

Эмоциональная закрытость. По Козерогу сложно понять, что он чувствует. Так как этот знак подвержен пессимизму, его мрачность порой может пугать. Но дело не в настроении Козерога: если вывести его на прямой разговор, то можно увидеть, как представителю стихии Земли сложно расслабиться и поговорить о чувствах открыто.

Лучшая совместимость у Козерога с Тельцом. Представители этих знаков подчиняются одной стихии, и потому имеют общие черты.

Телец разделяет серьезность и надежность Козерога. Вместе они способны выстроить союз, где есть уважение, материальная устойчивость и глубокое чувство доверия. Юлия Рольник астролог

Худшая совместимость у Козерога с Близнецами. Козерога может раздражать легкомысленность и непостоянство Близнецов. Пока Близнецы находятся в поисках свободы, Козерог ищет постоянство. Разногласия в конце концов приведут к потере взаимного уважения и конфликтам.

Известные люди — Козероги: Исаак Ньютон, Мартин Лютер Кинг, Элвис Пресли, Кейт Миддлтон, Джуд Лоу, Джим Керри, Сергей Бодров-младший, Ирина Шейк, Ольга Бузова, Дима Билан.

Что такое дизайн человека и почему ученые называют его псевдонаукой Каждое десятилетие приносит новый способ объяснить, почему мы такие странные: одни винят во всем звезды... 22 сентября 18:17

Водолей

Даты рождения: 20 января — 18 февраля

close ANTON URICH/Shutterstock/FOTODOM

На первый взгляд Водолей — один из самых веселых и легкомысленных знаков зодиака. Но при более близком знакомстве открывается его вдумчивость. Это реалист, который любит учиться и мечтает оставить след в мире. Представителей этого знака часто посещают гениальные идеи благодаря планете-покровителю Урану. Среди Водолеев много творцов, ученых, общественных активистов. Большинство Водолеев обладают дружелюбным характером, легко заводят друзей и становятся душой компании.

Водолей — белая ворона, изобретатель, нонконформист. Он обожает необычное, думает вне шаблонов и не терпит ограничений. Часто кажется холодным, но на самом деле он просто погружен в себя. Юлия Рольник астролог

Если Водолей выбрал работу в офисе на невысокой должности, то старается уйти от рутины. Он часто придумывает идеи для упрощения каких-либо операций, процессов. Идеи Водолея помогают ему продвигаться по карьерной лестнице. На посту руководителя представители этого знака отличаются демократичностью. А еще они готовы к прогрессивным изменениям. Но у Водолеев есть сложности с соблюдением сроков, поэтому для организационной работы им необходим помощник, рассказала астролог.

В партнере Водолей ищет прежде всего друга и единомышленника, это для него даже важнее романтики. Интеллект и стремление к идеалу — вот главные качества, которые ценит Водолей. Представители этого знака уважают личную свободу партнера и стараются ее не нарушать. Правда, некоторые могут счесть это намеренной отстраненностью.

Выяснилось, на что россияне разных знаков зодиака тратили деньги в 2024 году Главными автолюбителями среди россиян в 2024 году оказались Стрельцы, Рыбы и Весы в возрасте от... 02 октября 16:11

Минусы Водолея:

Отстраненность. Для Водолея важно, чтобы окружающие слышали и воспринимали его идеи. Если этого не происходит, в нем просыпается бунтарь. Тогда поведение Водолея резко меняется, а настроение ухудшается.

Упрямство. Представители воздушной стихии могут не задумываться о сложности реализации очередной идеи, пришедшей им в голову. Тот, кто попытается вразумить Водолея, столкнется с непреклонностью.

Непредсказуемость. Водолеи не любят рутину и бытовые вопросы. Из-за своей «воздушной» натуры они могут забыть о домашних обязанностях, что раздражает семью.

Лучшая совместимость у Водолея со Стрельцом: их объединяет независимость и стремление к новому. Водолея восхищает оптимизм Стрельца, а тот ценит оригинальные идеи партнера. Они могут быть единомышленниками и вдохновителями друг друга.

Худший партнер для Водолея — Телец. Водолею просто непонятны покой и стабильность, к которым так стремится представитель стихии Земли. А Телец может не разделять страсть Водолея к переменам и экспериментам. Разные взгляды на жизнь приводят к спорам.

Известные личности — Водолеи: Галилео Галилей, Чарльз Дарвин, Борис Ельцин, Владимир Высоцкий, Джон Траволта, Криштиану Роналду, Неймар, Майкл Джордан, Дженнифер Энистон, Александр Петров.

Стало известно, какие знаки зодиака чаще всего провоцируют ДТП В России водолеев и козерогов назвали самыми опасными водителями корпоративного транспорта, которые чаще... 17 мая 11:24

Рыбы

Даты рождения: 19 февраля — 20 марта

close ANTON URICH/Shutterstock/FOTODOM

Рыб называют самым загадочным знаком зодиака. Он завершает зодиакальный круг и находится под покровительством планеты Нептун. Представители этого знака чувственны и проницательны. Врожденная мягкость и жертвенность не дает Рыбам пройти мимо человека, который нуждается в помощи. Но иногда это оборачивается против представителей этого знака, и Рыбы становятся жертвами манипуляций. Им также присуща глубокая эмпатия. Справиться с трудностями Рыбам сложнее, чем другим: в череде негативных событий они могут замкнуться в себе и ни с кем не встречаться. Требуется время, чтобы Рыбы смирились со сложным положением и начали действовать.

Среди представителей знака много музыкантов, поэтов и художников, которые могут перенести переживания в творчество. Рыбы не любят сковывающих рамок и не вступают в конкуренцию. На работе они скорее подружатся с большинством коллег, чем будут добиваться повышения. Но если труд Рыб все-таки заметили и доверили им управленческую должность, они проявят себя как понимающие руководители. Обычно у них нет проблем с подчиненными, но вот за организацию и защиту от конкурентов придется отвечать кому-то другому, заявила астролог.

В отношениях Рыбы самоотверженны и романтичны, им важно духовное единство с партнером. Часто Рыбы мечтают о возвышенных отношениях, идеальной любви и всепрощении. Из-за веры в идеал представители этого знака кажутся некоторым людям слишком мягкотелыми и витающими в мечтах.

Среди недостатков Рыб:

Нерешительность. Представителям этого знака сложно принимать решения, потому что они боятся задеть чужие чувства или причинить боль. Поэтому со стороны Рыбы могут казаться пассивными.

Легко поддаются влиянию. Могут быть зависимы от определенного человека, если попали под его обаяние.

Уход от реальности. Психика Рыб хрупкая, поэтому периодически им нужно восстанавливать силы в собственном мире. Они могут закрыться, и окружающим приходится мириться с этим.

Лучший партнер для Рыб — Скорпион. Представитель огненной стихии может дать Рыбам защиту и эмоциональную силу, которых тем не хватает. А Скорпиона может поразить глубина и интуиция Рыб. Это союз, где оба партнера не боятся показаться друг другу уязвимыми.

Худшая совместимость у Рыб со Стрельцом. Прямота Стрельца может ранить Рыб, а их чувствительность вызовет непонимание у партнера. Так что вечные размолвки гарантированы.

Известные личности — Рыбы: Фредерик Шопен, Юрий Гагарин, Михаил Горбачев, Элизабет Тейлор, Стив Джобс, Андрей Миронов, Брюс Уиллис, Татьяна Буланова, Рианна, Джастин Бибер.