Трамп пригрозил американским СМИ мерами из-за публикаций о его здоровье

Трамп обвинил NYT и другие СМИ в клевете за статьи об ухудшении его состояния

Президент США Дональд Трамп обвинил ряд американских СМИ в клевете за публикацию материалов об ухудшении его здоровья, а также пригрозил принять против них санкции. Об этом он написал в Truth Social.

Американский лидер заявил, что успешно справляется с обязанностями главы государства и часто проходит медосмотры.

По словам Трампа, несмотря на все потраченное время и вложенные силы, The New York Times и ряд других изданий «делают вид», будто политик «сбавляет обороты», не обладает той остротой ума, как раньше, или что его здоровье ухудшилось.

«Хотя знают, что это неправда, что я работаю очень упорно, возможно, упорнее, чем когда-либо раньше», — подчеркнул республиканец.

Трамп добавил, что сам поймет, когда начнет «сбавлять обороты», но сейчас этого не происходит. Президент назвал публикации в СМИ о его якобы плохом здоровье заведомо ложными, клеветой и дискредитацией, целью которой является «подстрекательство к мятежу и, возможно, даже государственной измене».

«Они (СМИ — прим. ред.) являются настоящими врагами народа, и мы должны что-то в связи с этим предпринять», — продолжил Трамп.

В The New York Times в конце ноября появился материал, в котором, в частности, говорилось, что 79-летнему Трампу становится сложнее поддерживать образ энергичного и активного политика. Журналисты писали, что республиканец якобы несколько раз задремал на мероприятиях в Белом доме, а также стал иногда пропускать выступления.

Ранее Белый дом представил результаты медицинского обследования Трампа.