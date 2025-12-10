На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп пригрозил американским СМИ мерами из-за публикаций о его здоровье

Трамп обвинил NYT и другие СМИ в клевете за статьи об ухудшении его состояния
true
true
true
close
Mark Schiefelbein/AP

Президент США Дональд Трамп обвинил ряд американских СМИ в клевете за публикацию материалов об ухудшении его здоровья, а также пригрозил принять против них санкции. Об этом он написал в Truth Social.

Американский лидер заявил, что успешно справляется с обязанностями главы государства и часто проходит медосмотры.

По словам Трампа, несмотря на все потраченное время и вложенные силы, The New York Times и ряд других изданий «делают вид», будто политик «сбавляет обороты», не обладает той остротой ума, как раньше, или что его здоровье ухудшилось.

«Хотя знают, что это неправда, что я работаю очень упорно, возможно, упорнее, чем когда-либо раньше», — подчеркнул республиканец.

Трамп добавил, что сам поймет, когда начнет «сбавлять обороты», но сейчас этого не происходит. Президент назвал публикации в СМИ о его якобы плохом здоровье заведомо ложными, клеветой и дискредитацией, целью которой является «подстрекательство к мятежу и, возможно, даже государственной измене».

«Они (СМИ — прим. ред.) являются настоящими врагами народа, и мы должны что-то в связи с этим предпринять», — продолжил Трамп.

В The New York Times в конце ноября появился материал, в котором, в частности, говорилось, что 79-летнему Трампу становится сложнее поддерживать образ энергичного и активного политика. Журналисты писали, что республиканец якобы несколько раз задремал на мероприятиях в Белом доме, а также стал иногда пропускать выступления.

Ранее Белый дом представил результаты медицинского обследования Трампа.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами