Эффектное падение метеорита попало на видео

В Техасе местные жители сняли на видео падение метеорита. Небесное тело с ярким небесным хвостом озарило небо и быстро сгорело, пишет Ura.ru.

Накануне астрономы сообщили, что в середине декабря жители Земли смогут увидеть одно из самых ярких астрономических явлений года — максимум метеорного потока Геминиды. В ночь с 13 на 14 декабря 2025 года при ясной погоде и темном небе наблюдатели смогут увидеть до 150 метеоров в час.

Геминиды — один из самых молодых и быстро усиливающихся метеорных потоков. Он был открыт лишь в 1812 году, а активный рост числа метеоров в нем фиксируется примерно с середины XIX века. За два столетия поток превратился из рядовой небесной россыпи в одно из самых ярких астрономических событий декабря. По словам эксперта в области астрономии Пермского Политеха Евгения Бурмистрова, необычность Геминид связана с их редким происхождением, кроме того они считаются одним из самых эффектных потоков и по своей визуальной насыщенности.

