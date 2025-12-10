На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Неизвестный отравил лошадей кислотой в конном клубе

V1: в Волгоградской области живодер отравил лошадей кислотой
Shutterstock

В конном клубе Волжского неизвестный отравил лошадей, залив им в рот кислоту. Об этом сообщает V1.

Инцидент произошел в конном клубе «У озера» в ночь на 6 декабря. Неизвестный мужчина пробрался в конюшню и залил в рот коням кислоту. Действия злоумышленника попали на записи камер видеонаблюдения.

«Утром я обнаружила всех лошадей с отекшими мордами, ожогами, отказывающимися есть и пить. Сейчас двое лошадей не пьют, двое кое-как пытаются есть, а один конь вообще не ест и не пьет: у него просто отслоились части языка, когда я обрабатывала ему рот», — рассказала владелица клуба.

Девушка утверждает, что этот же мужчина весной уже травил коней. В апреле он вколол двум животным инъекции моющего средства, тогда спасти лошадей не удалось. По словам владелицы клуба, личность живодера ей известна.

Ранее в Ставропольском крае живодеры оставили щенка без глаз.

