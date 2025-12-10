На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны получило партию обновленных истребителей Су-34

«Ростех»: Су-34 получили новые доработки с учетом опыта спецоперации
Российские фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34 модернизировали с учетом опыта спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию, передала Минобороны очередную партию Су-34. Перед поставкой самолеты прошли полный цикл наземных и летных заводских испытаний. Обновления позволили повысить точность и мощность ударов на дальностях в сотни километров от аэродромов базирования.

В «Ростехе» отметили, что благодаря внесенным изменениям Су-34 укрепил свои позиции как один из наиболее эффективных боевых самолетов в мире по совокупности летно-технических и боевых характеристик. Универсальность платформы и широкий набор вооружения позволяют машине решать широкий спектр задач, что делает ее одной из наиболее востребованных в ВКС.

Один из летчиков Су-34 пояснил, что ключевое преимущество самолета заключается в его способности выполнять боевые задачи при любых погодных условиях и поражать наземные, надводные и воздушные цели с применением управляемых средств поражения разных классов.

Ранее в США назвали неэффективными истребители Су-30МК2 ВВС Венесуэлы.

