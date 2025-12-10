На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог раскрыл стратегию Украины на мирных переговорах

Политолог Безпалько: Украина все еще пытается втянуть Запад в войну с Россией
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина не оставляет попыток втянуть Британию и Евросоюз, а затем и Соединенные Штаты, в прямой конфликт с Россией, несмотря на мирные переговоры. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Богдан Безпалько.

Он оценил перспективы такого развития событий как «сомнительные», однако стратегия Украины на переговорах строится вокруг этой линии. Эксперт отметил, что ЕС не может принять решения по замороженным российским активам, не говоря о прямом вмешательстве в конфликт. В то же время политолог заметил, что полностью исключать этого нельзя.

Безпалько подчеркнул, что без принуждения Украина не пойдет на соглашение с Россией. Единственный способ заключить мир – максимально давить на Владимира Зеленского, а сделать это могут только США, констатировал аналитик.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет переговоров с Россией, поскольку она якобы не проявляет заинтересованности в мирном соглашении. По его словам, Украина видит только удары с воздуха по своей территории. Зеленский считает, что это показывает незаинтересованность Москвы в мирном урегулировании конфликта.

Ранее Мерц счел «немыслимым» навязанный мир для Украины.

Переговоры о мире на Украине
