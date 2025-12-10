На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Трампу доложили о пришельцах и их гибридах на Земле

Daily Mail: Трампу доложили о живущих на Земле инопланетянах и их гибридах
FOTOKITA/Shutterstock/FOTODOM

Американскому президенту Дональду Трампу предоставили доклады о присутствии на Земле инопланетян и существовании гибридов, полученных из-за их скрещивания с людьми. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на майора ВВС США в отставке Дэвида Груша.

В настоящее время он занимает пост советника целевой группы конгресса по неопознанным аномальным явлениям. По его словам, глава Белого дома получил всю секретную информацию о пришельцах.

Груш выразил мнение, что американский президент может стать самым влиятельным человеком в мировой истории, если раскроет эти сведения. Так, например, Трампу якобы предоставили доклады о разбившихся инопланетных кораблях с останками пришельцев на борту.

«Члены нынешней администрации прекрасно осведомлены об этих фактах. Президент, безусловно, отлично разбирается в этом вопросе», — подчеркнул советник.

В конце сентября американский конгрессмен Тим Берчетт, член комитета по надзору палаты представителей, заявил, что продвинутые внеземные «сущности» могут скрываться в глубоководных районах Земли. По его словам, человечество знает о Луне больше, чем о собственных океанах, что делает эти зоны «идеальным местом» для возможного пребывания инопланетян.

Ранее в Китае начали «охоту» на инопланетян.

