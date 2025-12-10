В Минпросвещении рассказали о росте фейковых каналов в мессенджерах

Минпросвещения РФ сообщило РИА Новости о массовом появлении в мессенджерах фейковых каналов, которые выдают себя за официальные источники ведомства.

Как пояснили в министерстве, такие площадки используют для сбора конфиденциальных данных, распространения ложной информации и попыток финансового мошенничества.

В ведомстве подчеркнули, что от действий злоумышленников могут пострадать педагоги, школьники и их родители. Руководителям образовательных организаций и преподавателям рекомендовали проявлять особую осторожность, поскольку мошенники нередко рассылают поддельные письма и «распоряжения», оформленные так, будто они подписаны представителями учебных учреждений или региональных ведомств.

Минпросвещения напомнило, что официальные документы публикуются только через утвержденные каналы связи и на сайте министерства. Ведомство призвало граждан обращаться за достоверной информацией исключительно к официальным ресурсам.

Ранее мошенники стали чаще атаковать россиян в Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) под видом знаменитостей.