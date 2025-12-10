На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Папа Римский раскритиковал Трампа

Папа Римский обвинил Трампа в подрыве союза Европы и Америки
Claudia Greco/Reuters

Папа Римский Лев XIV упрекнул президента США Дональда Трампа в том, что его недавние заявления ставят под удар долгие годы существовавший союз между Европой и Америкой. Об этом сообщило Sky News.

Поводом стало интервью, в котором глава Белого дома заявил, что Европа находится в упадке и что ее лидеры стали «слабыми». На вопрос журналистов о том, считает ли он справедливым представленный США план урегулирования конфликта на Украине, понтифик ответил, что предпочел бы не комментировать этот документ. Однако он подчеркнул, что некоторые положения американской инициативы, по его мнению, могут резко изменить характер отношений между США и ЕС.

Папа Римский отметил, что последние публичные заявления Вашингтона выглядят как попытка ослабить важный для будущего альянс двух сторон. Он напомнил, что план, предложенный администрацией Дональда Трампа, является инициативой американского президента, который имеет право продвигать собственные решения, но при этом в документе есть положения, которые, по его мнению, вызовут неоднозначную реакцию как в США, так и за их пределами.

Ранее Папа Римский призвал к диалогу ради справедливого мира.

