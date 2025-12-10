Видео: легковушка с москвичом разбилась возле Кремля

В Москве на видео сняли разбитые авто, которые попали в жесткое ДТП возле Кремля

В центре Москвы произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Микроавтобус и две легковушки попали в ДТП на Большом Каменном мосту около Кремля. Несмотря на сильные повреждения авто, участники аварии серьезно не пострадали», — говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разит бампер.

До этого в Москве патрульный автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как патрульный автомобиль сбивает мужчину, который едет по пешеходному переходу. От удара человек подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть. Инцидент произошел 7 декабря на Краснопрудной улице.

Ранее петербуржец переехал автомобилем человека во дворе дома.