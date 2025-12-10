До двух выросло число сбитых беспилотников, летевших на Москву

Второй за час беспилотник сбили на подлете к Москве

Второй за час беспилотник уничтожили на подлете к Москве. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», — написал он, добавив, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

Есть ли повреждения или пострадавшие в результате атаки, Собянин не уточнил.

Накануне мэр сообщал, что российские военные перехватили не менее четырех беспилотников, летевших в сторону Москвы.

Утром Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников в четырех российских регионах. В ведомстве уточнили, что 16 БПЛА было перехвачено в Брянской области, два — в Калужской области, и по одному в Белгородской и Московской областях.

Ранее число пострадавших при атаке дронов на Чебоксары выросло до 14.