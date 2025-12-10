Нарколог раскрыл главную опасность конфет с алкоголем

Главная опасность конфет с алкоголем заключается в том, что они формируют позитивное отношение к спиртным напиткам, считает главврач частной психиатрической клиники, психиатр, нарколог Василий Шуров. Однако эти сладости не являются основной проблемой – нужно в первую очередь обратить внимание на сам факт доступности алкоголя в магазинах, заявил он в беседе с RT.

«Конфеты с крепким алкоголем могут формировать позитивное отношение к алкоголю, но, на мой взгляд, это про маркетплейсы, про массовость, про какой-то постоянный информационный шум», — отметил врач.

Он призвал задуматься над доступностью самого алкоголя, подчеркнув, что в этом и состоит наибольшая опасность, особенно – для подростков. А что касается конфет с такими начинками, то это уже второстепенная проблема, заключил нарколог.

Напомним, накануне Telegram-канал Baza сообщил, что подростки в преддверии новогодних праздников активно закупаются алко-сладостями с ликером и коньяком внутри. Подобные угощения, как отметил канал, можно тайно пронести с собой на любое мероприятие. Отмечается, что содержимого в шоколадных емкостях хватает на половину рюмки.

Ранее депутат Госдумы обратился к силовикам из-за алкогольных конфет на маркетплейсах.