Два очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Монреаль» в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил гол в ворота «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в ночь на 10 декабря на льду арены «Белл-центр» в Монреале, завершилась со счетом 6:1 в пользу «Тампы». Кучеров забросил одну шайбу и отдал результативную передачу. 20-летний форвард «Монреаля» Иван Демидов оформил результативную передачу.

По итогам матча Кучеров достиг отметки в 1030 очков (370+660) за карьеру и поднялся на пятую строчку в списке самых результативных российских бомбардиров в истории НХЛ, превзойдя результат Алексея Ковалева (признан в РФ иностранным агентом), который набрал 1029 очков в 1316 матчах. Кучерову для этого потребовалось менее 830 игр в лиге.

Никита Кучеров стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову, Александру Могильному.

Ранее российский хоккеист Евгений Малкин получил травму.