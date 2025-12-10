На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Таиланд задействовал боевой корабль из-за эскалации боевых столкновений с Камбоджей

Таиланд начал операцию с участием флота и авиации у границы с Камбоджей
close
Athit Perawongmetha/Reuters

Военно-морские силы Таиланда начали масштабную операцию в связи с обострением конфликта с Камбоджей. Об этом сообщил штаб Пограничных сил обороны в провинции Трат, передает РИА Новости.

«Десятого декабря ВМС Таиланда взяли на себя расширенные полномочия по ведению операций в своем секторе в связи с эскалацией боевых столкновений с Камбоджей», — говорится в заявлении.

В район проведения операции под названием «Trat Prap Porapak» («Трат подавляет врага») был направлен боевой корабль HTMS Thepa, который будет вести круглосуточное патрулирование и разведку.

Экипаж и вооружение приведены в состояние полной боевой готовности.

Тайские военно-морские силы предупредили рыбаков о необходимости воздержаться от выхода в море.

8 декабря начались пограничные столкновения между Таиландом и Камбоджей. Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. Бангкок отказался от переговоров и разрешил новые военные операции, несмотря на летнее перемирие.

Ранее Таиланд нанес авиаудары по военным объектам Камбоджи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами