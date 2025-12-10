Таиланд задействовал боевой корабль из-за эскалации боевых столкновений с Камбоджей

Таиланд начал операцию с участием флота и авиации у границы с Камбоджей

Военно-морские силы Таиланда начали масштабную операцию в связи с обострением конфликта с Камбоджей. Об этом сообщил штаб Пограничных сил обороны в провинции Трат, передает РИА Новости.

«Десятого декабря ВМС Таиланда взяли на себя расширенные полномочия по ведению операций в своем секторе в связи с эскалацией боевых столкновений с Камбоджей», — говорится в заявлении.

В район проведения операции под названием «Trat Prap Porapak» («Трат подавляет врага») был направлен боевой корабль HTMS Thepa, который будет вести круглосуточное патрулирование и разведку.

Экипаж и вооружение приведены в состояние полной боевой готовности.

Тайские военно-морские силы предупредили рыбаков о необходимости воздержаться от выхода в море.

8 декабря начались пограничные столкновения между Таиландом и Камбоджей. Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. Бангкок отказался от переговоров и разрешил новые военные операции, несмотря на летнее перемирие.

Ранее Таиланд нанес авиаудары по военным объектам Камбоджи.